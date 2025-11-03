Мэр Уруапана в Мексике убит во время празднования Дня мертвых

Штат Мичоакан известен как один из наиболее жестоких в Мексике и является полем битвы между картелями. Убийство произошло на фоне того, что Мансо Родригес публично обращался к президенту Клаудии Шейнбаум за помощью в борьбе с картелями, обвиняя при этом проправительственного губернатора Мичоакана в коррупции. Господин Мансо Родригес находился под усиленной охраной с декабря 2024 года.