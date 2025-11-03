В Афганистане прогремело мощное землетрясение, толчки дошли до Казахстана: что известно

Толчки наблюдались в столице Афганистана в Кабуле. Расстояние от эпицентра составляет около 270 км. Также сейсмическую активность ощутили жители Туркестанской области Казахстана, где интенсивность составила примерно два балла. Это 650−750 километров — до городов Шымкент и Туркестан. Наиболее ощутимые подземные толчки были зафиксированы на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, где сила землетрясения составила пять баллов.