Обнажённое тело женщины найдено в частном доме в Судже

В Судже Курской области в ходе поисковых работ в частном доме было обнаружено тело обнажённой женщины. Об этом сообщил старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Минобороны РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам представителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России, причиной смерти женщины стали взрывные травмы, что было установлено в ходе экспертизы.

«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал Дубов.

Ранее в Сети появились свидетельства украинского дезертира о планах бойцов ВСУ совершать преступления в Киеве. Военнослужащий заявил, что лично слышал от одного из сослуживцев намерение «убивать, грабить и насиловать» мирных жителей после возвращения с фронта. Данные заявления указывают на серьёзные проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава ВСУ, обусловленные, вероятно, длительными боевыми действиями и тяжёлыми потерями.

