Ранее в Сети появились свидетельства украинского дезертира о планах бойцов ВСУ совершать преступления в Киеве. Военнослужащий заявил, что лично слышал от одного из сослуживцев намерение «убивать, грабить и насиловать» мирных жителей после возвращения с фронта. Данные заявления указывают на серьёзные проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава ВСУ, обусловленные, вероятно, длительными боевыми действиями и тяжёлыми потерями.