По словам представителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России, причиной смерти женщины стали взрывные травмы, что было установлено в ходе экспертизы.
«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал Дубов.
Ранее в Сети появились свидетельства украинского дезертира о планах бойцов ВСУ совершать преступления в Киеве. Военнослужащий заявил, что лично слышал от одного из сослуживцев намерение «убивать, грабить и насиловать» мирных жителей после возвращения с фронта. Данные заявления указывают на серьёзные проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава ВСУ, обусловленные, вероятно, длительными боевыми действиями и тяжёлыми потерями.
