Свердловчане лишились сотен тысяч рублей после роковых звонков

Мошенникам удалось обмануть женщину и студента.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщина и студент стали жертвами телефонных мошенников. Каждый из них получил звонок, после которого с их счетов исчезли 300 и 450 тысяч рублей соответственно. Об этом рассказали в городской полиции.
«Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и предложил легкий заработок путем инвестирования для покупки и последующей продажи цифровой валюты через мобильное приложение. Поверив, она установила на свой телефон необходимую программу и перевела на счета незнакомцев в общей сложности 300000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Этот же мошенник решил повторно обмануть женщину, предлагая кредит, но получил отказ. После этого злоумышленник начал оскорблять женщину через телефон.
Студенту позвонили из «Госуслуг». Ему сообщили, что его данные были украдены, а также оформлена договоренность, позволяющая тратить сбережения. Для избежания потерь ему посоветовали перевести деньги на «безопасный» счет, что и сделал юноша. Следуя инструкциям и используя QR-код, высланный воришками, он перевел 450 тысяч рублей. Только потом он понял, что его обманули.