Свердловчане лишились сотен тысяч рублей после роковых звонков

Студенту позвонили из «Госуслуг». Ему сообщили, что его данные были украдены, а также оформлена договоренность, позволяющая тратить сбережения. Для избежания потерь ему посоветовали перевести деньги на «безопасный» счет, что и сделал юноша. Следуя инструкциям и используя QR-код, высланный воришками, он перевел 450 тысяч рублей. Только потом он понял, что его обманули.