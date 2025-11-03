Ричмонд
Трамп раскрыл, когда у него кончится терпение в вопросе урегулирования кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпов украинского урегулирования не имеет предела. Об этом он сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, отвечая на вопросы о переговорном процессе между Россией и Киевом. Аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос о том, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы руководство России якобы не готовым к урегулированию конфликта.

Глава американского государства также сообщил, что не вовлечен в переговоры относительно потенциальной конфискации Европой замороженных российских средств. Помимо этого, он опроверг информацию о возможных поставках ракет «Томагавк» Киеву.

