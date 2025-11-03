Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставки Tomahawk, мир на Украине и войска США в Нигерии: главные заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп на очередной пресс-конференции объяснил журналистам, что решение о поставке Tomahawk Киеву уже принято. По его же словам, его терпение в рамках урегулирования кризиса безгранично. Также были затронуты темы замороженных активов РФ и возможной военной операции в Нигерии. Подробнее о главных заявлениях Трампа — узнаете из публикации URA.RU.

Дональд Трамп сделал целую серию громких заявлений.

Президент США Дональд Трамп на очередной пресс-конференции объяснил журналистам, что решение о поставке Tomahawk Киеву уже принято. По его же словам, его терпение в рамках урегулирования кризиса безгранично. Также были затронуты темы замороженных активов РФ и возможной военной операции в Нигерии. Подробнее о главных заявлениях Трампа — узнаете из публикации URA.RU.

Поставки «Томагавков».

Трамп заверил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. На соответствующий вопрос он коротко ответил: «Нет». На отправке вооружения не раз настаивал Киев.

Урегулирование украинского конфликта.

Глава Белого дома отметил, что в вопросе темпов мирных переговоров по Украине у нет «последней капли». Его Трампа не иссякает.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп. Так он ответил на вопрос, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы — руководство России якобы не готово к урегулированию.

Замороженные активы РФ.

Трамп подчеркнул, что не участвует в обсуждении с партнерами возможное изъятие в Европе замороженных российских активов. «Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил президент США. Трансляцию с места события вел Белый дом.

Отправка военных в Нигерию.

Глава американской администрации не стал исключать отправку военного контингента в Нигерию. В Пентагоне сейчас также прорабатывают вопрос возможных воздушных ударов по стране.

«Может быть много чего, я рассматриваю множество вариантов. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии», — объяснил свою позицию Трамп.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше