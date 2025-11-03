Ричмонд
В Сербии задержан участник протеста за обнажение и оскорбительные жесты

Сербская полиция задержала мужчину, который в ходе протестов демонстрировал правоохранителям свой половой орган и непристойными жестами нарушал общественное спокойствие. Об этом сообщили в МВД республики.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, 35-летний С. П. поднялся на защитное ограждение на перекрёстке Таковской улицы и бульвара короля Александра, где публично обнажился и делал непристойные жесты в сторону сотрудников полиции. Отмечается, что этими действиями он вызвал возмущение граждан.

Напомним, в Сербии возникли протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние. На улице Кнеза Милоша участники акции забросали граждан различными предметами и пиротехническими средствами, митингующие также подожгли одну из палаток, в которой находились люди.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.