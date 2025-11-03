Тело обнаженной женщины обнаружили в частном доме Суджи

В одном из частных домов Суджи в Курской области обнаружили тело женщины — она лежала на матрасе без одежды. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил старший лейтенант Дмитрий Дубов.
— На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме Суджи женщина, которая находилась без одежды на матрасе в гостиной комнате, — объяснил он.
По его словам, тело погибшей пролежало достаточно долго. Из-за этого установить причину ее смерти без экспертизы невозможно.
На кадрах, опубликованных агентством РИА Новости, видно разрушенный частный дом, а также тело женщины на матрасе в одной из уцелевших комнат.
