При землетрясении в Афганистане могла пострадать знаменитая мечеть

В Афганистане сообщили о гибели четырёх человек в провинции Саманган из-за землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитая Голубая мечеть в афганском городе Мазари-Шарифе (провинция Балх) могла получить повреждения в результате землетрясения в стране, следует из опубликованных кадров.

Соответствующую видеозапись разместил на своей странице в социальной сети X* журналист телеканала «Би-би-си» Сухраб Сират. В ролике можно увидеть упавшие обломки, которые лежат возле мечети.

Афганские СМИ также сообщили, что в провинции Саманган из-за подземных толчков погибли как минимум четыре человека и пострадали десятки людей. Кроме того, по предварительной информации, было повреждено дорожное полотно между провинциями Балх и Саманган.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Афганистане в ночь с 2 на 3 ноября. Его эпицентр находился в 45 км от Мазари-Шарифа. Подземные толчки ощущались также в соседнем Узбекистане.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.