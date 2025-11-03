Ричмонд
Трамп заявил, что обсуждал сокращение запасов ядерного оружия с Путиным и Си

Трамп заявил об обсуждении сокращения запасов ядерного оружия с лидерами России и КНР.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос сокращения мировых арсеналов ядерного оружия с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«И полагаю, что мы должны что-то сделать в отношении денуклеаризации. И я действительно обсуждал это с президентом Путиным и председателем Си», — сказал Трамп во время интервью телеканалу.

Президент Соединенных Штатов обратил внимание на объемы имеющихся у России запасов ядерного вооружения. Американский лидер подтвердил наличие у России существенного ядерного потенциала и выразил уверенность в том, что в ближайшей перспективе аналогичными возможностями будет обладать и КНР.

Ранее Трамп заявил о намерении возобновить проведение ядерных испытаний. При этом американский лидер не предоставил конкретных разъяснений относительно того, будет ли в ходе испытаний осуществляться реальный подрыв ядерных устройств.

