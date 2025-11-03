Блокпосты выставили в Костанайской области: в полиции объяснили, что произошло

Информация о блокпостах на трассе Костанай-Рудный появилась в соцсетях. Пользователи писали, что полицейские останавливают и досматривают машины и автобусы. В департаменте полиции региона подтвердили эту информацию. Как пояснили в ДП, правоохранители разыскивают мужчину, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью.
«В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого лица установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности», — говорится в сообщении полиции.
Издание, ссылаясь на местные СМИ, пишет, что пострадавшим является сотрудник полиции, получивший ножевое ранение во время конфликта на мероприятии.