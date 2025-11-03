Трамп снова обвинил Байдена в конфликте на Украине

Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена.
Конфликт на Украине является войной экс-президента Джо Байдена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом… Это была война Джо Байдена, а не моя», — сказал Трамп в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News.
Ранее президент США обвинил Байдена в развале американской экономики. По словам Трампа, последние полгода страны — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Он отметил, что если бы был президентом Штатов, то ни одно из этих «ужасных» событий не допустил бы.
