За неделю у 57 жителей Хабаровского края похитили больше 19 миллионов рублей

За неделю в Хабаровском крае 57 человек лишились сбережений — мошенники выманили у них больше 19 миллионов рублей. Людей обманывали по телефону, через соцсети и мессенджеры, представляясь сотрудниками банков и силовых структур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным прокуратуры Хабаровского края, с начала года в Хабаровском крае зафиксировано уже 2,72 тысячи случаев телефонного и онлайн-мошенничества. Общий ущерб перевалил за 1,98 миллиарда рублей.
За последнюю неделю в 19 случаях мошенники звонили людям, представляясь сотрудниками силовых структур, банков или социальных служб. Говорили, что «деньги на счете под угрозой» и уговаривали перевести их на «безопасный счет» или даже передать курьеру для «проверки». Люди верили — и теряли все сбережения.
В 15 эпизодах аферисты получили доступ к банковским картам или телефонам, где были установлены мобильные приложения банков. Деньги исчезали буквально за минуты.
Еще 12 человек перевели деньги через систему быстрых платежей — оплачивали товары и услуги, которых так и не дождались. Продавцы после перевода исчезали.
Семь жителей края поверили обещаниям легкого заработка — «игры на бирже», «инвестиции с высоким процентом». Общение велось через соцсети и мессенджеры. Как только деньги поступали на указанные счета, собеседники исчезали.
В трех случаях люди кликнули на фишинговые ссылки — после этого с их карт автоматически списались средства. А в одном случае обманут оказался несовершеннолетний: он сам перевел деньги со счетов родителей, думая, что помогает в «проверке банка».
Все эпизоды уже изучают следственные органы, по ним открыты уголовные дела. Прокуратура края призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги по телефонным звонкам и ссылкам, полученным от незнакомцев.