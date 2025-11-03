За неделю у 57 жителей Хабаровского края похитили больше 19 миллионов рублей

За последнюю неделю в 19 случаях мошенники звонили людям, представляясь сотрудниками силовых структур, банков или социальных служб. Говорили, что «деньги на счете под угрозой» и уговаривали перевести их на «безопасный счет» или даже передать курьеру для «проверки». Люди верили — и теряли все сбережения.