Трамп уклонился от ответа о возможности войны с Венесуэлой

Ранее Трамп высказался о том, что время пребывания Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы подходит к концу. При этом американский лидер не стал раскрывать подробности своего заявления и не предоставил информацию о том, какие данные легли в основу его прогноза касательно дальнейшей политической судьбы венесуэльского руководителя.