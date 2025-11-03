Ричмонд
Трамп уклонился от ответа о возможности войны с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о возможных ударах по Венесуэле, но выразил сомнение в том, что Вашингтон движется к войне с этой страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Трамп заявил, что не собирается обсуждать с репортером возможные удары по Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о возможных ударах по Венесуэле, но выразил сомнение в том, что Вашингтон движется к войне с этой страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Я не говорю, правда это или нет. Я не обсуждаю с репортером, собираюсь ли я наносить удары», — сказал Трамп в интервью телеканалу.

Газета The Miami Herald уточняет, что американская администрация приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По информации издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков и под этим предлогом перебросил в регион Карибского моря крупные военные силы.

Ранее Трамп высказался о том, что время пребывания Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы подходит к концу. При этом американский лидер не стал раскрывать подробности своего заявления и не предоставил информацию о том, какие данные легли в основу его прогноза касательно дальнейшей политической судьбы венесуэльского руководителя.

