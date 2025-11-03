Мошенники в России стали применять схему двойного агента

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у россиян личные данные под видом звонков от «бухгалтера» для получения выплат, а затем подключают якобы «специалистов по безопасности» и требуют код авторизации из СМС или одноразовый пароль для доступа к аккаунтам. Инциденты были зафиксированы 2 ноября в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ.