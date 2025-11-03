Мошенники в России стали применять схему двойного агента

«Из-за того что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак», — отметил эксперт «РИА Новости».
Он добавил, что особенно популярна схема двойного агента в корпоративной среде, когда мошенник взламывает аккаунт, создает новый якобы знакомый профиль и через него реализует обман, например подменяя реквизиты платежей.
Одной из самых распространенных тактик остаются фишинговые сайты, замаскированные под государственные ресурсы, маркетплейсы или банки. Для защиты Коробченко советует устанавливать пароль на SIM-карту, запретить ее перевыпуск через «Госуслуги» и перепроверять информацию о контактах в мессенджерах.
Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у россиян личные данные под видом звонков от «бухгалтера» для получения выплат, а затем подключают якобы «специалистов по безопасности» и требуют код авторизации из СМС или одноразовый пароль для доступа к аккаунтам. Инциденты были зафиксированы 2 ноября в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ.