Три страны ЕС выступили против использования замороженных активов России

Специальный советник Владимира Зеленского по перевооружению Александр Камышин заявил, что украинская оборонная промышленность работает на треть своих мощностей из-за нехватки финансирования. Разблокирование замороженных резервов Москвы на сумму не менее 140 миллиардов евро становится необходимым для продолжения войны, отмечает издание. Германия, страны Северной Европы и большинство государств Центральной и Восточной Европы полны решимости использовать эти средства в пользу Киева в качестве аванса, займа или компенсации за репарации.