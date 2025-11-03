Три страны ЕС выступили против использования замороженных активов России

Франция, Италия и Бельгия отказались от использования замороженных активов России.
Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
«Правительства Италии и Франции опасаются финансовых обязательств в случае, если международные суды признают претензии Москвы законными», — пишет издание. Особую позицию Бельгии объясняют тем, что большая часть замороженных средств находится на платформе Euroclear в Брюсселе.
Специальный советник Владимира Зеленского по перевооружению Александр Камышин заявил, что украинская оборонная промышленность работает на треть своих мощностей из-за нехватки финансирования. Разблокирование замороженных резервов Москвы на сумму не менее 140 миллиардов евро становится необходимым для продолжения войны, отмечает издание. Германия, страны Северной Европы и большинство государств Центральной и Восточной Европы полны решимости использовать эти средства в пользу Киева в качестве аванса, займа или компенсации за репарации.
Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал возвращать российским инвесторам заблокированные активы без получения американских лицензий. Он подтвердил три успешных случая разблокировки через разных брокеров. Для большинства инвесторов теперь достаточно получения лицензии Казначейства Бельгии без одобрения американских регуляторов.