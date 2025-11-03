Сибирячка два года скрывается от экс-парня

«Если мы где-то пересекаемся, я сразу пытаюсь убежать, скрыться, звоню родителям, чтобы они встретили меня. Он пытается обнять меня, задержать, чтобы с ним поговорила. Он думает, что я установила ему испытательный срок, и через некоторое время мы помиримся. Пишет мне на почту в полной уверенности, что будем делать, когда помиримся. Ещё пишет, что я не должна общаться с другими мужчинами. Говорит, что принадлежу только ему. Но я понимаю, что, если вернусь к нему, всё пойдет по тому же сценарию», — рассказала Лера.