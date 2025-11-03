Сибирячка два года скрывается от экс-парня

24-летню жительницу Новосибирска Валерию Васильеву более двух лет преследует бывший молодой человек. Девушка рассказала изданию nsk.aif.ru, что на протяжении полутора лет парень избивал и насиловал её. Сейчас она скрывается от него, но экс-партнер до сих пор не оставляет сибирячку в покое. Не помогли и обращения в полицию — мужчина так и не понёс наказания.
«Встречал и провожал с работы, проявлял интерес».
Лера и Андрей (имя изменено — прим. ред.) познакомились в апреле 2022 года. Все начиналось достаточно романтично — парень красиво ухаживал, встречал с работы, водил в ресторан. Однако позже выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за вооруженное нападение и другие преступления.
«В какой-то момент он начал мне активно звонить и писать, проявлять ко мне интерес. Встречал меня с работы и провожал домой. Знал, где я живу. Думал, что когда-нибудь буду разделять его интересы, хотя я была против», — поделилась с изданием АиФ-Новосибирск собеседница.
Первое впечатление на родителей девушки Андрей произвёл положительное. На тот момент парень учился в медицинском университете. Однако уже через месяц они были настроены против их отношений.
Злился, если критиковали его «идеологию».
Первые вспышки агрессии у Алексея начались уже через пару недель с момента начала отношений. Сначала это было словесно — парень кричал, оскорблял. Особенно его злило, если девушка негативно отзывалась о его «идеологии». А потом в ход пошло и рукоприкладство.
После конфликтов девушка блокировала партнера, но тот начинал писать ей с других аккаунтов. Звонил с разных номеров. У Леры было ощущение, что от него невозможно спрятаться, потому что каждый раз он её находил.
«Первый случай избиения произошёл, когда я встретилась со старым знакомым, с которым общаемся ещё с подросткового возраста. Никакой романтики и поцелуев не было, в принципе, как и с Андреем тогда. Узнав о встрече, он позвал меня к себе. Там привязал к кровати, вставил кляп и избил до кровоподтеков, до ярких кровавых следов», — вспоминает героиня материала.
Затем, отмечает девушка, подобные избиения он каким-то образом связывал с сексом. Со временем насилие стало на повседневной основе — Андрей мог дать пощечину, придушить или силой оттолкнуть в стену.
Колоссально влиял на окружающих.
Если девушка не отвечала на звонки и блокировала Андрея, то он сразу начинал писать её подругам, просил «вразумить» возлюбленную. Как отмечает Валерия, парень оказывал влияние на окружающих.
«Особенно, когда насилие происходило в общественных местах. Люди подходили, спрашивали, что случилось. Я говорила, что мне нужна помощь, меня бьют. Но Андрей говорил им пару слов, и очевидцы просто вставали на его сторону, говорили, чтобы он делал со мной, что хочет», — рассказала собеседница.
Уйти от молодого человека насовсем Лере было страшно — он угрожал навредить семье и ей, а также шантажировал интимными видео. По словам девушки, парень даже грозился убить её, если из-за неё его посадят в тюрьму.
«Он снимал те моменты, которые могут работать против меня. Насилие было для него нормальным явлением. Записи наших интимных отношений он отправлял свои друзьям», — уточнила девушка.
В марте 2023 года Валерия написала заявление в полицию на бывшего партнера, а после последовали обращения о преследованиях, но никакого результата этого не дало.
Пишет и преследует до сих пор.
По сей день Андрей, рассказывает Лера, продолжает писать с различных аккаунтов и неизвестных номеров. Приходит к дому её родителей, чтобы там подкараулить девушку.
«Если мы где-то пересекаемся, я сразу пытаюсь убежать, скрыться, звоню родителям, чтобы они встретили меня. Он пытается обнять меня, задержать, чтобы с ним поговорила. Он думает, что я установила ему испытательный срок, и через некоторое время мы помиримся. Пишет мне на почту в полной уверенности, что будем делать, когда помиримся. Ещё пишет, что я не должна общаться с другими мужчинами. Говорит, что принадлежу только ему. Но я понимаю, что, если вернусь к нему, всё пойдет по тому же сценарию», — рассказала Лера.
Валерия намерена обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сибирячка считает, что пока этот человек на свободе, пострадать могут и другие девушки.
«Когда я написала заявление в полицию, меня обвинили в том, что я якобы порчу жизнь мальчику, что сама виновата во всем. Звонили и говорили мне, какая я плохая. А Андрею давали советы, как со мной помириться. До сих пор его не привлекли к ответственности. Мне не столько хочется его проучить, сколько хочется обезопасить других женщин от его влияния», — заключила Валерия.
В ГУ МВД России по Новосибирской области изданию АиФ-Новосибирск сообщили, что после того, как ситуация была предана огласке, организована проверка.