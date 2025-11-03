Криминалист Игнатов назвал, когда люди исчезают бесследно, как Усольцевы

«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. Их объявляют в розыск, начинают проверять все неопознанные трупы и так далее. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», — отметил специалист.