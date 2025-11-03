Криминалист Игнатов назвал, когда люди исчезают бесследно, как Усольцевы

Люди пропадают при разных обстоятельствах, но бесследно исчезнуть может один человек, а не целая семья, как в случае с Усольцевыми, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярском лесу 28 сентября. В тот день их видели в последний раз, когда семья направлялась в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье.
Спустя месяц семья так и не найдена. Одним из странных фактов, по мнению экспертов, является то, что Усольцевы не оставили никаких следов. Приоритетной версией, по информации СК, остается несчастный случай.
«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. Их объявляют в розыск, начинают проверять все неопознанные трупы и так далее. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», — отметил специалист.
Игнатов подчеркнул, что туристы и альпинисты довольно часто теряются, но исчезновение целой семьи выглядит странно.
«По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. Здесь какие варианты… Или погиб, в расщелину упал, или замерз где-то на леднике. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились», — добавил эксперт.
Игнатов выразил мнение, что семья Усольцевых могла сбежать за границу.
