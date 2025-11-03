Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны 37 участников беспорядков в Белграде

Полиция Сербии задержала 37 подозреваемых в участии в беспорядках у здания Скупщины в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

В Белграде увеличилось количество задержанных до 37 человек.

Полиция Сербии задержала 37 подозреваемых в участии в беспорядках у здания Скупщины в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

«Сотрудники МВД идентифицировали и задержали 37 человек, которые участвовали в нарушении общественного спокойствия и порядка в ходе несогласованной акции предыдущей ночью перед Народной Скупщиной», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Отмечается, что полиция продолжает интенсивную работу по установлению и задержанию всех причастных к беспорядкам.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста правоохранительными органами был задержан один из ее участников, совершивший неприличные действия, включая демонстрацию непристойных жестов сотрудникам полиции и публичное обнажение. Один полицейский получил ранения от взрыва петарды. Кроме того, в ночные часы понедельника глава сербского государства Александр Вучич сделал заявление, в котором утверждал, что демонстранты поддерживают связь с дипломатическим представительством Соединенных Штатов Америки.

Беспорядки произошли 2 ноября, когда к зданию парламента стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. Они собрались в поддержку Дияны Хрка, матери погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка, которая начала голодовку с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Одновременно на площади перед парламентом собрались сторонники властей в палаточном лагере «Чациленд».

Несколько кордонов полиции в тяжелой экипировке со щитами разделили противников и сторонников властей. В социальных сетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны. Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила протестующих в том, что они забросали палаточный лагерь сторонников властей пиротехникой.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше