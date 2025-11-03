Задержаны 37 участников беспорядков в Белграде

Ранее сообщалось, что во время акции протеста правоохранительными органами был задержан один из ее участников, совершивший неприличные действия, включая демонстрацию непристойных жестов сотрудникам полиции и публичное обнажение. Один полицейский получил ранения от взрыва петарды. Кроме того, в ночные часы понедельника глава сербского государства Александр Вучич сделал заявление, в котором утверждал, что демонстранты поддерживают связь с дипломатическим представительством Соединенных Штатов Америки.