На Ямале автомобилист сбил пешехода

По данным госавтоинспекции ЯНАО, с начала года на ямальских дорогах произошло 3627 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек. Ранее на трассе Сургут — Салехард были введены ограничения на обгон после июньской аварии 2025 года, унесшей жизни пяти человек.