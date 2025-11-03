Браконьеры, бегство или семейная драма: новые шокирующие подробности поисков пропавших в тайге Усольцевых

Личная жизнь Усольцевых оказалась далекой от идеальной картины, которую они демонстрировали в соцсетях. Подруга Ирины Мария в программе «Пусть говорят» раскрыла тяжелые подробности их отношений. Оказывается, семья неоднократно была на грани распада, супруги периодически расходились, но всегда возвращались друг к другу. За неделю до рокового похода Ирина тайно обратилась к юристу по вопросам раздела имущества. Этот факт свидетельствует о серьезных намерениях женщины изменить свою жизнь.