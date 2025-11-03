Ричмонд
Водитель сбил пенсионерку в Академгородке под Новосибирском

Инцидент произошел на пешеходном переходе, пострадавшую доставили в больницу.

В Советском районе 2 ноября в 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки «Ниссан Кашкай» совершил наезд на пожилую женщину 77 лет, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. По информации ГИБДД Новосибирска, инцидент случился напротив дома № 18 по Морскому проспекту.

Пострадавшую немедленно госпитализировали для оказания медицинской помощи; в настоящий момент устанавливается степень тяжести полученных ею повреждений. Отмечается, что пенсионерка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняющие детали случившегося и устанавливающие все обстоятельства происшествия.