Водитель сбил пенсионерку в Академгородке под Новосибирском

В Советском районе 2 ноября в 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки «Ниссан Кашкай» совершил наезд на пожилую женщину 77 лет, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. По информации ГИБДД Новосибирска, инцидент случился напротив дома № 18 по Морскому проспекту.