В Иркутске полицейские проверяют сообщение о живодере

В соцсетях очевидцы опубликовали пост о живодере. По их словам, мужчина на улице сел на собственную собаку и стал наносить ей удары чем-то острым. Несмотря на замечания соседей, тот продолжил издеваться над питомцем. На ролик обратили внимание в ГУ МВД России по Иркутской области.