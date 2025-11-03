В Иркутске полицейские проверяют сообщение о живодере

В соцсетях очевидцы опубликовали пост о живодере. По их словам, мужчина на улице сел на собственную собаку и стал наносить ей удары чем-то острым. Несмотря на замечания соседей, тот продолжил издеваться над питомцем. На ролик обратили внимание в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что в машине у супругов случился конфликт, во время которого мужчина вытащил из автомобиля собаку и нанес ей удар отверткой. Питомец жив и направлен на ветеринарную экспертизу, — говорят в полиции.
В настоящий момент проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
Напомним, подвиг дальнобойщика Шамиля Гамидова, уроженца Дагестана, отметили наградой. Водитель оказался в Усольском районе по работе. Когда 1 июня 2025 года начался массовый вылет дронов, он не остался в стороне.