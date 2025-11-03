Полицеские пытаются найти участников драки в Новой Москве

Столичные сотрудники правоохранительных органов разыскивают мигрантов, которые устроили драку в одном из жилых комплексов в Новой Москве. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
Сообщение о конфликте между гражданами в поселке Московский поступило полицейским в 23:40.
— На место прибыли сотрудники полиции, которыми в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего, — добавили в ведомстве.
Информации о пострадавших пока не поступало, передает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Mash, иностранцы вооружились ножами и топорами. Одному из очевидцев они начали угрожать, а также сильно схватили за шею.