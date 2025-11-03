Reuters: при землетрясении в Афганистане погибли семь человек

Напомним, в ночь с 2 на 3 ноября на территории Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км от города Мазари-Шарифа. Также сообщалось о повреждениях, которые получила знаменитая Голубая мечеть, находящаяся в этом населённом пункте.