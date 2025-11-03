Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: при землетрясении в Афганистане погибли семь человек

Власти Афганистана сообщают о 150 пострадавших из-за мощного землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере семь человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Ранее поступала информация о четырёх жертвах. Кроме того, как минимум 150 пострадали.

Геологическая служба США считает, что число погибших может возрасти до нескольких сотен.

Напомним, в ночь с 2 на 3 ноября на территории Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км от города Мазари-Шарифа. Также сообщалось о повреждениях, которые получила знаменитая Голубая мечеть, находящаяся в этом населённом пункте.