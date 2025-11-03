В Омской области 17-летний подросток устроил ДТП, а 16-летний пассажир пострадал

Накануне, в районе 18:20 в поселке Дружино Омского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в оперативный отдел ОМВД России по району.
По предварительным данным, 17-летний юноша управлял автомобилем ВАЗ-2115 на улице Дружинской, однако не справился с управлением. Машина сначала врезалась в газовую трубу, а затем столкнулась с припаркованным автомобилем Toyota Corolla.
В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир отечественного автомобиля — его доставили в больницу. Состояние подростка уточняется.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, в том числе — как несовершеннолетний оказался за рулем. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Омской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся на трассе Челябинск — Новосибирск.