В Омской области 17-летний подросток устроил ДТП, а 16-летний пассажир пострадал

Юноша без прав врезался в газовую трубу и припаркованную иномарку.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, в районе 18:20 в поселке Дружино Омского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в оперативный отдел ОМВД России по району.

По предварительным данным, 17-летний юноша управлял автомобилем ВАЗ-2115 на улице Дружинской, однако не справился с управлением. Машина сначала врезалась в газовую трубу, а затем столкнулась с припаркованным автомобилем Toyota Corolla.

В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир отечественного автомобиля — его доставили в больницу. Состояние подростка уточняется.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, в том числе — как несовершеннолетний оказался за рулем. Расследование продолжается.

