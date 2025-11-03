О силе Путина, ядерных испытаниях и «войне Байдена»: новые заявления Трампа в последнем интервью

Трамп дал интервью телеканалу CBS.
Время правления Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы подходит к концу. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканал CBS. Отвечая на прямой вопрос о перспективах венесуэльского руководителя, американский лидер дал утвердительный ответ: «Я бы так сказал, да. Да, я так думаю». Другие главные заявления главы США — в материале URA.RU.
Ядерные испытания США.
Трамп заявил о намерении Штатов возобновить проведение ядерных испытаний. При этом американский президент не уточнил, будет ли речь идти о реальном подрыве ядерных боезарядов в ходе таких испытаний.
Глава США обосновал необходимость проведения испытаний тем, что требуется проверить функциональность имеющегося вооружения. Параллельно с этим Трамп обвинил Россию в том, что она проводит аналогичные испытания, однако никаких подтверждающих свидетельств представлено не было.
Сильные качества Путина и Си.
Помимо этого, президент США дал высокую оценку главе России Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав их сильными и интеллектуально развитыми государственными деятелями. Трамп подчеркнул, что в отношениях с такими политиками недопустим легкомысленный подход.
«Оба жесткие, оба умные, оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — отметил Трамп.
Сокращение запасов ядерного оружия.
Американский лидер также рассказал о проведенных переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином относительно уменьшения глобальных запасов ядерных вооружений. «И полагаю, что мы должны что-то сделать в отношении денуклеаризации», — отметил президент США.
Трамп акцентировал внимание на масштабах российского ядерного арсенала. Руководитель Штатов признал наличие у России значительного ядерного потенциала и высказал мнение, что в обозримом будущем сопоставимыми возможностями будет располагать и КНР.
Экономические отношения с Россией.
Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в расширении экономического взаимодействия с РФ. Американский лидер полагает, что российская сторона также настроена на укрепление торговых связей с США. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что объем деловых контактов между двумя странами остается незначительным, назвав подобную ситуацию результатом «глупости».
Конфликт на Украине — война Байдена.
Американский лидер возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на своего предшественника Джо Байдена. «Этот конфликт никогда бы не произошел, если бы я был президентом. Это была война Джо Байдена, а не моя», — подчеркнул Трамп.
Ядерный потенциал Ирана.
Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена».
Дональд Трамп сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, Иран сейчас не обладает ядерными возможностями. «У Ирана нет возможностей в ядерной сфере», — отметил президент Штатов.
Уничтожение ХАМАС.
Глава США также заявил о готовности полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС в случае невыполнения им определенных требований. Американский президент подчеркнул, что представители организации осведомлены о подобной перспективе.
«Если я захочу, чтобы они разоружились, я заставлю их разоружиться очень быстро. Они будут уничтожены. Они знают об этом», — отметил Трамп.
Третий срок Трампа.
Помимо прочего, Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на то, что, как он утверждает, многие выступают за его дальнейшее пребывание у власти. По словам американского лидера, у Республиканской партии, в отличие от демократов, имеется значительное число потенциальных кандидатов на пост главы государства. В качестве примера он привел вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.