О силе Путина, ядерных испытаниях и «войне Байдена»: новые заявления Трампа в последнем интервью

Помимо прочего, Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на то, что, как он утверждает, многие выступают за его дальнейшее пребывание у власти. По словам американского лидера, у Республиканской партии, в отличие от демократов, имеется значительное число потенциальных кандидатов на пост главы государства. В качестве примера он привел вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.