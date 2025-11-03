Заговор молчания: юрист сказал, что грозит скрывающим тайну Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает все новыми шокирующими подробностями. Уже больше месяца нет никаких вестей о 68-летнем Сергее, 48-летней Ирине и их пятилетней дочери Арине. Они пропали 28 сентября, отправившись в небольшой поход к живописной скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье.
Несмотря на титанические усилия сотен волонтеров, использование беспилотников и авиации, не было найдено ни малейшей зацепки: ни обрывка одежды, ни следов, ни каких-либо других признаков их пребывания в лесу. Эта бесследность и стала главной причиной для появления самой сенсационной версии происшедшего.
Запланированный побег вместо трагедии.
В то время как следователи продолжают считать приоритетной версию о несчастном случае, некоторые эксперты выдвигают более интригующее предположение. Известный криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил, что семья Усольцевых может быть жива и цела, а их исчезновение — не что иное, как тщательно спланированная инсценировка.
«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся», — сказал специалист.
Эксперт подчеркнул, что бесследное исчезновение целой семьи — это что-то из ряда вон выходящее.
«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах… А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», — отметил Игнатов.
Он провел параллель с пропажами одиночных туристов или альпинистов, чьи тела рано или поздно находят.
«По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. Здесь какие варианты… Или погиб, в расщелину упал, или замерз где-то на леднике. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились», — добавил криминалист.
Странное спокойствие сына: что скрывает Данил Баталов?
Еще одним косвенным подтверждением версии о побеге стало поведение старшего сына Ирины Усольцевой от первого брака — Данила Баталова. Его поведение не соответствовало тому, как ведет себя человек, чья семья пропала в суровой тайге. Сначала зрители заметили его неестественное спокойствие во время записи телепрограммы о поисках, что тогда объяснили стрессом.
Однако последующие действия Данила и вовсе заставили общественность и экспертов усомниться в искренности его переживаний. Вместо того чтобы находиться в эпицентре поисков или в кругу семьи, Баталов весело провел время: снимал видеоролики на фоне столичных небоскребов и вовсю праздновал Хэллоуин.
Криминалист Игнатов на фоне этого предположил, что Баталов может знать гораздо больше, чем говорит.
«Поведение сына Усольцевой показалось странным. Он очень спокойный, не похоже, что он переживает и страдает. Он на программе озвучил версию, что страдать не может из-за бабушки, чтобы она не видела его переживаний. Как будто бабушка сама не знает, что они исчезли… Я склоняюсь к той версии, что все близкие и родные прекрасно знают об их судьбе», — отметил эксперт.
Возникает вопрос: не дал ли Данил Баталов семье фору в несколько дней, обратившись в правоохранительные органы лишь 1 октября, хотя Усольцевы не вышли на связь уже 29-го? Эта задержка могла стать решающей для успешного «побега».
Уголовная ответственность для тех, кто в курсе.
Если версия об инсценировке подтвердится, то все, кто помогал Усольцевым скрываться или знал об их планах, могут столкнуться с серьезными уголовными последствиями. Как разъяснил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, в этой ситуации возможны два основных сценария.
«Первая ситуация, когда человек изначально находился с Усольцевыми в сговоре и помогал им скрываться. Здесь он будет отвечать за соучастие, если были совершены какие-то преступления. А если человек просто знал информацию о них и по какой-то причине не сообщал, то нет никакой ответственности. Все зависит от того, какие будут обстоятельства обнаружения Усольцевых», — отметил специалист.
Юрист также напомнил об ответственности за дачу ложных показаний.
«Дача ложных показаний по уголовному делу свидетелем на допросе влечет уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 307 УК РФ. Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, обязательными работами или арестом на срок до трех месяцев», — пояснил Соловьев.
Официальное следствие продолжает искать семью Усольцевых, считая их жертвами трагического стечения обстоятельств и несчастного случая.