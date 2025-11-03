Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе стали потреблять больше российских сладостей

Евросоюз с января по август 2025 года увеличил импорт кондитерских изделий из России до 14 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данным Евростата.

Европа увеличила импорт сладостей из России до 14 миллионов евро.

Евросоюз с января по август 2025 года увеличил импорт кондитерских изделий из России до 14 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данным Евростата.

«За январь-август из России в ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов — это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года», — приводят данные РИА Новости. Отмечается. что европейцы импортировали шоколад и шоколадную продукцию на сумму более шести миллионов, хлебобулочную продукцию — на более четырех миллионов, а также сахаристые кондитерские изделия — на два миллиона.

В сообщении отмечается, что по итогам августа месячные объемы поставок российских кондитерских изделий в ЕС показали снижение на семь процентов — до 353 тысяч евро. Поставки шоколада сократились до 196 тысяч евро, выпечки — до 109 тысяч, а сладостей из сахара — до 48 тысяч. Объемы европейских поставок шоколада в Россию за август составили 30,4 миллиона евро, сократившись в месячном выражении на восемь процентов, а в годовом — на 16 процентов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше