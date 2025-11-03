В Европе стали потреблять больше российских сладостей

В сообщении отмечается, что по итогам августа месячные объемы поставок российских кондитерских изделий в ЕС показали снижение на семь процентов — до 353 тысяч евро. Поставки шоколада сократились до 196 тысяч евро, выпечки — до 109 тысяч, а сладостей из сахара — до 48 тысяч. Объемы европейских поставок шоколада в Россию за август составили 30,4 миллиона евро, сократившись в месячном выражении на восемь процентов, а в годовом — на 16 процентов.