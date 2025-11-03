В МВД Сербии сообщили о задержании 37 участников беспорядков в Белграде

Силовики продолжают работу по установлению и задержанию всех причастных к беспорядкам. Протесты начались после того, как Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде в 2024-м году Стефана Хрка, начала голодовку с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Позже к ней присоединились студенты и граждане, поддерживающие её требования. Одновременно у здания парламента собрались сторонники властей.