В аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку российской пассажирки

Животное, сбежавшее в турецком аэропорту, спасатели искали 12 часов.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты в аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку российской пассажирки, операция по поискам питомца длилась 12 часов, сообщил портал HavaSosyalMedya.

Женщина должна вылететь из Стамбула в Любляну. Она обратилась к сотрудникам воздушной гавани, рассказав, что её кошка выбралась из переноски в туалете отеля, который находится в аэропорту, и пролезла в технический отсек.

Поисками занялась служба пожарных и спасателей (ARFF), а также технический персонал. Они демонтировали стену в туалете, но не обнаружили животное. Кошка была найдена после использования тепловизора. Её привлекли светом и кормом.

Спасённого питомца передали хозяйке.

Напомним, в августе в Кировском районе Санкт-Петербурга волонтёры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне. Для вызволения животного спасатели использовали специальное снаряжение и пакетик с едой.