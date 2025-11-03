Трамп исключил передачу Киеву Tomahawk, ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины: карта СВО на 3 ноября

Бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега, в свою очередь, заявил, что ВСУ уже потеряли Покровск и Мирноград и должны срочно вывести оттуда войска. По его словам, если в ближайшее время этого не сделать, то украинская армия рискует потерять не только значительное количество десантников и морпехов, но и оказаться в ситуации, когда прорыв во фронте будет некому закрывать. Он добавил, что имущество на сотни миллионов уже потеряно без возможности эвакуации.