Измененный статус Уваровой, закрытие магазинов и новый руководитель: топ событий недели в Курганской области

Жителей поселка Лесниково обеспокоило состояние очистных сооружений КГСХА, где сточные воды из резервуаров текут в фильтрационные поля за пределами населенного пункта. «Очистка не проводится, нет всех необходимых процессов фильтрации, как того предусматривает федеральных закон “Об охране окружающей среды”. Речь может идти об экологической катастрофе. Необходимо реагирование всех надзорных органов. Некоторые предписания были, но они полностью игнорируются руководством вуза», — говорят источники. В администрации Кетовского округа подтвердили ситуацию и подчеркнули, что разлива за пределы полей не зафиксировано, однако сами сооружения нуждаются в серьезном обновлении.