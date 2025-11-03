В Ростовской области сбиты беспилотники ВСУ в пяти районах.
Ночью 3 ноября в Ростовской области отражена массированная воздушная атака ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Украинские БПЛА уничтожены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах», — написал Слюсарь в Telegram. Пострадавших среди людей нет. Точной информации о последствиях падения дронов пока нет.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше