Расчёты ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область также подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Жители Саратова и Энгельса сообщали о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздавались в Калининском и Балаковском районах области.