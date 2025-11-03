В Стамбульском аэропорту специалисты 12 часов спасали кошку россиянки

А ранее суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима блогера и стрит-арт-художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer. Суд Москвы признал его виновным в жестоком обращении с животным после того, как он выбросил кота по кличке Фифти с четвёртого этажа. При этом блогер снимал свои живодёрские действия на телефон, а затем опубликовал в телеграм-канале.