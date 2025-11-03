Военнослужащие ВСУ бегут с позиций в районе Садков Сумской области.
В районе Садков Сумской области зафиксированы случаи паники и бегства военнослужащих ВСУ с позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия бойцов “Севера” по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций», — приводят слова представителя силовых структур ТАСС. Он уточнил, что комплексным огневым поражением сорваны три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино.
По информации российских силовых структурах, украинские военнослужащие несут критические потери при проведении штурмовых операций в Сумской области. В результате практически полностью уничтожены 71-я бригада и 225-й полк. Компенсация понесенных потерь осуществляется силами военнослужащих 68-го стрелкового батальона.
Сумское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта. Российские войска создали там зону безопасности глубиной от восьми до двенадцати километров. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что это стало ответом на нападения Украины на территорию Курской области и расширение линии фронта почти на две тысячи километров.