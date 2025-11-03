Части ВСУ бегут из-под Садков в Сумской области

Сумское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта. Российские войска создали там зону безопасности глубиной от восьми до двенадцати километров. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что это стало ответом на нападения Украины на территорию Курской области и расширение линии фронта почти на две тысячи километров.