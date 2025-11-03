В Харьковской области ликвидирован командир украинского спецназа «Дозор»

ВС РФ ликвидировали в Харьковской области командира украинского спецназа «Дозор».
Один из командиров украинского спецназа «Дозор» ликвидирован в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Военнослужащий занимал командирскую должность в подразделении, действующем в приграничной зоне.
«Один из них был ликвидирован накануне», — приводят слова представителя силовых структур РИА Новости. Отмечается, что в составе спецназа «Дозор» десятого погранотряда на командирских должностях боевые задачи выполняют офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах.
Ранее ВС РФ нанесли удар по бронированной машине в городе Купянск Харьковской области, из-за которого был ликвидирован заместитель командира 14-й механизированной бригады ВСУ. Как уточняется, украинское командование не распространяет информацию об этом инциденте.