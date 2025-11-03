Ричмонд
Полиция проводит проверку по факту конфликта в посёлке Московский

В Новой Москве правоохранители проводят проверку по факту конфликта между гражданами в посёлке Московский. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном управлении МВД.

Согласно силовикам, сигнал о происшествии поступил 2 ноября в 23:40 мск. На место прибыли сотрудники полиции, которые приступили к выяснению обстоятельств. В ходе мероприятий устанавливаются личности участников инцидента. Пострадавших в результате конфликта выявлено не было.

А ранее сербская полиция задержала мужчину, который в ходе протестов демонстрировал правоохранителям свой половой орган и непристойными жестами нарушал общественное спокойствие. 35-летний С. П. поднялся на защитное ограждение на перекрёстке Таковской улицы и бульвара короля Александра, где публично обнажился и делал непристойные жесты в сторону сотрудников полиции. Отмечается, что этими действиями он вызвал возмущение граждан.

