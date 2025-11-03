В Нежине в Черниговской области Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Нежине, который находится в Черниговской области, информирует телеканал ТСН.
«Нежин (Черниговская область) — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В Черниговской области звучит тревога с воздуха.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины и в подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Запорожской области.
ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Напомним, в ночь на понедельник на всей территории Украины объявлена тревога с воздуха.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремела серия взрывов.