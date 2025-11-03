Ричмонд
Тела 300 убитых ВСУ жителей Суджи вывезли и передали родственникам

Тела 300 убитых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей Суджи в Курской области вывезли и передали членам их семей. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета (СК) России Александр Глухарев.

По словам представителя ведомства, сперва убитых гражданских доставили в морг, где проводились все необходимые экспертизы, после чего их передавали родственникам. Он уточнил, что после освобождения города от вражеской армии, помимо эвакуации населения, также проходили поиски тел жертв преступлений ВСУ.

— После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны, — передает слова Глухарева РИА Новости.

Председатель СК Александр Бастрыкин рассказывал, что свыше 330 мирных жителей погибли и более 550 пострадали из-за вторжения украинской армии на территорию Курской области в августе прошлого года.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов, которые находятся вне приграничья и получили повреждения в результате атак ВСУ.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше