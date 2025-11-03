Силы ПВО сбили 64 дрона ВСУ в небе над Россией прошедшей ночью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью сбили 64 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что по 29 беспилотников уничтожили над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской, еще по одну — над Белгородской областью и Ставропольским краем.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Кроме того, за прошлую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавила 366 украинских коптеров, которые атаковали мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике.
Ночью 2 ноября два человека пострадали в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области. Помимо этого, в поселке Сосновом Туапсинского района обломки украинского коптера упали на жилой дом.