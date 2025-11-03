ВСУ вновь совершили массированную атаку на российские регионы: карта ударов БПЛА на 3 ноября

Украинские беспилотники этой ночью атаковали Ростовскую область.
В ночь на 3 ноября российские системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Одновременно с этим в семи регионах был объявлен режим «Беспилотная опасность». В Саратовской области, в том числе, вводились временные ограничения в аэропорту. Карта ударов и последствия атаки — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Данные Минобороны.
По данным российского ведомства, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотников самолетного типа. По 29 дронов были сбиты над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской и по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.
Ростовская область.
Ростовская область подверглась одной из наиболее интенсивных атак за ночь. Силы ПВО уничтожили беспилотники в пяти районах региона: Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском. Губернатор области Юрий Слюсарь подтвердил, что среди населения пострадавших нет, однако информация о последствиях на земле продолжает уточняться.
Брянская область.
Над территорией Брянской области было уничтожено четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На местах возможного падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
Попытка атаки на Шахтерск в ДНР.
Этой ночью украинские беспилотники также попытались атаковать Шахтерск в ДНР. Глава округа Александр Шатов в своем telegram-канале оперативно проинформировали жителей о ситуации, подчеркнув, что разрушений, погибших и пострадавших нет. По его словам, на месте инцидента работают спецслужбы, ситуация находится под контролем.
Режим «Беспилотная опасность».
Сегодня ночью сразу в семи российских регионах был введен режим «Беспилотная опасность». Среди них — Пензенская, Саратовская, Воронежская, Оренбургская области, Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Татарстан.
Власти указанных регионов призвали жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и следить за официальными сообщениями от правительств областей и МЧС. Для экстренной помощи в любой ситуации нужно звонить по единому номеру 112.
Ограничения в работе аэропортов.
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.