Количество раненых при землетрясении в Афганистане достигло 200

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в провинциях Саманган и Балх. В административном центре Айбак погиб один человек и пострадало более 100 местных жителей, тогда как в районе Хульм количество жертв достигло шести человек с более чем 70 пострадавшими. Еще один человек погиб в районе Хазрат Султан, где 15 человек получили ранения.