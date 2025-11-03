Количество раненых при землетрясении в Афганистане достигло 200

Сильное землетрясение в Афганистане: число жертв продолжает расти.
Число жертв и раненых при сильном землетрясении в Афганистане продолжает расти. Погибли как минимум восьми человек. Почти 200 местных жителей получили различные травмы и ранения, причем спасательные работы значительно затруднены разрушенной инфраструктурой и труднодоступностью многих пострадавших районов.
«По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения», — сообщает новостной портал Khaama Press. Подземные толчки зафиксированы в ночное время, когда большинство людей находились в своих домах, что привело к массовой панике и необходимости экстренной эвакуации.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в провинциях Саманган и Балх. В административном центре Айбак погиб один человек и пострадало более 100 местных жителей, тогда как в районе Хульм количество жертв достигло шести человек с более чем 70 пострадавшими. Еще один человек погиб в районе Хазрат Султан, где 15 человек получили ранения.
В пострадавшие регионы оперативно направлены медицинские бригады и команды спасателей. Однако местные больницы уже переполнены пострадавшими, а медицинский персонал работает на пределе своих возможностей, пытаясь оказать помощь всем нуждающимся.
Специалисты предупреждают, что число жертв может значительно возрасти по мере поступления информации из отдаленных горных районов. Афганистан исторически страдает от разрушительных землетрясений из-за особенностей горного рельефа, а текущая гуманитарная ситуация в стране значительно осложняет оперативное реагирование на подобные катастрофы.