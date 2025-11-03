Ричмонд
Очевидцы заявили, что нападавший на людей в поезде в Британии звал дьявола

Очевидцы рассказали о том, как мужчины с ножами напали на пассажиров поезда в Великобритании.

Очевидцы нападения с ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон в Великобритании рассказали о произошедшем, по их словам, мужчина с оружием звал дьявола, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

«Я бежала, когда оглянулась, то увидела человека с ножом, бегущего за мной. Я упала и сказала: “Пожалуйста, не надо”. Что-то изменилось в его лице, он сказал: “Дьявол не победит”», — поделилась 48-летняя Дайна Арнольд, которая вечером 1 ноября ехала в поезде со своим другом.

По словам источника DM, подозреваемый имел проблемы с психическим здоровьем и уже был известен силовикам.

Напомним, в субботу, 1 ноября, два мужчины напали на пассажиров поезда в Великобритании. По подозрению в покушении на убийство были задержаны — 32-летний темнокожий гражданин Великобритании и 35-летний мужчина из «карибской страны». Ранения получили 11 человек.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ЧП в поезде в Великобритании примером провальной иммиграционной политики.

