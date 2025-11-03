На трассе Тюмень — Екатеринбург вспыхнул пассажирский автобус

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.