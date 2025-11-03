Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Тюмень — Екатеринбург вспыхнул пассажирский автобус

На 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области в telegram-канале.

Огонь повредил 20 квадратных метров салона.

На 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области в telegram-канале.

«Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги “Тюмень-Екатеринбург”», — пишут в посте. Обошлось без пострадавших.

Огнем повреждено 20 квадратных метров салона транспортного средства. Для тушения огня понадобилось восемь пожарных. Причины инцидента выясняются.

Горит пассажирский автобус Горит пассажирский автобус.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.