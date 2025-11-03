Семья из Уфы застряла на водопаде Гадельша в районе Башкирии

Поздним вечером 2 ноября в службу спасения дозвонились жители Уфы, застрявшие на пути с водопада Гадельша в Баймакском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, родители с двумя детьми приехали на машине к природному объекту и на обратном пути увязли в грязи.