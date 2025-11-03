Семья из Уфы застряла на водопаде Гадельша в районе Башкирии

Поздним вечером 2 ноября в службу спасения дозвонились жители Уфы, застрявшие на пути с водопада Гадельша в Баймакском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, родители с двумя детьми приехали на машине к природному объекту и на обратном пути увязли в грязи.
По данным экстренного ведомства, из-за размытой дождем дороги и ошибки навигатора, автомобиль уфимской семьи застрял на дороге. Самостоятельно выбраться из «грязевого плена» не получилось, и родители позвонили в 112.
— Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место, оказали помощь и сопроводили людей до дороги, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели просят жителей и гостей республики отнестись внимательно к путешествиям по дорогам и учитывать погодные условия.
— Отправляясь в труднодоступные и отдаленные районы, учитывайте погодные условия, состояние дорог и возможности вашего автомобиля, — обращаются в госкомитете Башкирии по ЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.