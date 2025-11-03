Появились эксклюзивные кадры нападения с ножом на людей в поезде в Британии

Издание Daily Mail получило эксклюзивное видео нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон в Великобритании, материал перевел aif.ru.
На кадрах видно, как люди бегут от одетого во все черное человека с ножом. Слышны крики. Затем показываются пострадавшие — мужчина держится за голову, из которой идет кровь.
По данным издания, один из пострадавших в панике упал на железнодорожные пути.
Автор материала подчеркивает, что поезд следовал из Донкастера в Лондон, но машинист принял решение остановить его в Хантингдоне из-за нападения. На станции прибытие состава ожидали экстренные службы.
Напомним, в субботу, 1 ноября, два мужчины напали на пассажиров поезда в Великобритании. По подозрению в покушении на убийство были задержаны — 32-летний темнокожий гражданин Великобритании и 35-летний мужчина из «карибской страны». Ранения получили 11 человек.
Ранее очевидцы заявили, что нападавший на людей в поезде в Британии звал дьявола.