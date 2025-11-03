В Перми пропал 20-летний молодой человек

20-летний Алексей Мареев пропал в Перми, сообщили в отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».
Согласно опубликованным поисковиками данным, молодой человек 1 ноября ушёл из дома на улице Хабаровской — она находится в микрорайоне Заречном, в правобережной части Дзержинского района Перми. С тех пор о местонахождении Алексея Мареева информации нет.
В ориентировке указано, что рост Алексея Мареева — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, серо-зелёные глаза и короткие русые волосы, родинки под глазом и на щеке, а также небольшой шрам под губой. Молодой человек был одет в худи светло-мятного цвета, чёрную куртку, чёрные джинсы и светло-бежевые кроссовки. При себе у него чёрная сумка Nike через плечо, телефон, ключи и документы.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 102, единую дежурно-диспетчерскую службу (112), пермское БРНС (