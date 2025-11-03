Ричмонд
В Челябинске на коммунальщика завели уголовное дело за вырубку ясеня

Все произошло в Металлургическом районе.

В Челябинске на коммунальщика завели уголовное дело за вырубку ясеня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Там сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции райотдела полиции задержали сотрудника ЖЭУ.

Уточняется, что 64-летний мужчина незаконно срубил ясень у жилого дома по улице Мира. Для чего он это сделал — не уточняется. Ущерб составил более 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 (незаконная рубка лесных насаждений). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.